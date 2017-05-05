禽流感疫情危機暫解 後續防H5N2本土化

禽流感疫情危機暫解！農委會今上午召開禽流感中央災害應變第五次會議，因2個月來無新疫情傳出，行政院院長林全林全當場裁示撤除一級應變中心，防疫工作回歸各部會常態工作。農委會主委林聰賢保證今年不會再發生，但為避免H5N6病毒在地化，將持續推動密閉式和非開放式養殖模式。

今年2月花蓮玉里田間一幼鴨爆出與日韓相同的H5N6亞型高病原性禽流感，行政院即宣布成立災害應變中心，啟動跨部會合作機制，並提高撲殺補償到8成、禁運禁宰7天政策，以及鴨隻應上市前應附檢驗報告等，成功將疫情控制在12個禽場、撲殺4.1萬隻家禽規模。

林全顯然對這次成果相當肯定，在會上直說相對日韓災情這次我們表現好很多，主要是「政策處理非常明確」，其次是把「亞型禽流感H5N2一併做檢討」。禁運7天、提高撲殺後補償政策，現在看來都是對的。不過他提醒：「雖然度過這次危機，但還是得保持警惕。」

疫情舒緩，但如何防杜H5N6不會像先前病毒一樣變成本土化？林聰賢回應，沒有一個專家可以保證，但隨著氣溫升高，他有信心今年內都不會再發生。如果明年沒有新疫情病例，會再召開專家會議來確認是否有轉本土化之跡象。

(中時)