全大運／曾懷疑自己非羽球的料 江美慧首戰世大運
兩年前光州世大運無緣國手，北市大羽球好手江美慧，今年排名來到生涯新高28名，在世錦賽和世大運中擇一，選擇放棄世錦賽披上中華戰袍，盼以地主之姿留下獎牌。
江美慧去年起成績大躍進，年初全國排名賽生涯首度封后，去年紐西蘭黃金大獎賽更闖準決賽、締造生涯國際賽最佳，有如此突破性的表現，要從去年排名賽的「放手一搏」說起。
曾是2010年首屆青奧羽球代表隊國手，但江美慧坦言，青奧之後成績不上不下，「堅持了那麼久卻沒有特別突出，的確懷疑過自己是不是不適合。」去年排名賽，江美慧告訴自己，這是最後一次機會，「沒想到去年排名賽拿了第2，今年又封后，又讓我對羽球有一線希望。」
如今江美慧有完全不同的心態體悟，「以前為了拚排名，會給自己過多壓力，比賽前還會莫名緊張，患得患失。但現在比賽經驗多了，更會去專注在比賽上，也學會調整。」
自認是「苦練型」選手，165公分的江美慧，身材、體型其實並不出色，同樣身材不高的日本名將山口茜、奧原希望，以及前西班牙球后馬琳的靈活腳步，都是江美慧的效法對象。
第一次也是最後一次世大運，接下來還有全運資格賽、蘇迪曼盃，以及印尼超級賽、台北公開賽等著江美慧，連續國際征戰對她而言都是全新體驗，江美慧說，「希望將教練所教、訓練的東西穩定發揮，突破自己成績。」
(中時電子報)
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