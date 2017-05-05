桃園大溪月眉橋溪水暴漲 3工人躲人孔蓋避難
桃園市政府消防局5日獲報，大溪區月眉橋5日下午2時許疑似有3名工人遭暴漲溪水沖走，約1小時後，3人在維修管路人孔蓋內被尋獲，人員平安，虛驚一場。
桃園市政府水務局請包商進行「街口溪排水改善工程」，共有5人在場施工，因暴雨關係溪水暴漲，其中2名工人先自行上岸，卻沒發現同行的2男1女，誤以為遭河水沖走，趕緊通報119。
消防局獲報出動近10人，沿著下游搜索，直到1小時後，在月眉橋面旁3公尺處的民生維修管路人孔蓋內，發現3人在此避難，人員平安。
3名工人說，見到河水暴漲，原本想要從原路上岸，卻發現水勢湍急，根本不敢冒險跨越，最後在橋下涵洞，發現有一處孔蓋，打開後沿著鐵梯往上爬避難，但無法爬上橋面，身上又沒帶手機聯絡，打算等到溪水水位退了再走，最後被消防員拉上橋面。
(中時)
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