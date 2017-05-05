前立法院祕書長林錫山收賄 判刑16年
前立法院祕書長林錫山涉電腦採購弊案，檢方指控林錫山收受廠商8筆回扣、賄款共3950萬元，另私藏2億4378萬3261元不明財產，案經起訴後，台北地院今(5)日將林錫山判刑16年，全案可上訴。
起訴指出，林錫山2012年1月初主動找上網遠科技負責人李保承，當場提出記有網遠2011年度得標立院資訊採購案的資料，稱「100年 度做的不錯喔！借我300萬元可以吧！」見李遲疑竟說：「不然，你沒材調(台語，即能力之意)就不要做！」，公然在祕書長辦公室索賄，對採購標案上下其手。
李保承為順利取得標案，決定給予標案決算金額兩成作為回扣，沒 想到自此淪為林錫山禁臠。林透過祕書陳亮吟邀約李至辦公室，自2012年1月至2015年9月間給付7次回扣，共3650萬元，另為答謝林協助廢標，又行賄300萬元。
(中時)
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