兩岸經貿交易會18日福州登場 台灣館120家企業參展

由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「2017年福州海峽兩岸經貿交易會」參展團即將於本(106)年5月18日於福州市海峽國際會展中心7號館登場。外貿協會秘書長葉明水指出，該展為貿協本年第一場在中國大陸參加的綜合性商展，今年總共會有18個大陸參展團到，3個拓銷團，加上推廣活動等共45項。

展出規模達288個攤位(2,592平方公尺)，規畫農產食品、文創禮品、家居生活及美容生技等4大展區，共計好帝一(牛頭牌)、金蘭、鐵碳(FECA)、大愛感恩等120家企業展出。

福州海峽兩岸經貿交易會為福州市政府每年以「投資合作、貿易拓展」為主題所辦理之最大規模綜合性經貿活動。自2010年起，貿協已連續8年籌設台灣館，本次攤位裝潢將以全新台灣意象元素之設計呈現，帶給參觀者更鮮明的台灣印象，並以道地台灣為主題，傳遞台灣樂活的美食力、設計力及產品力。

此外，為增加台灣館的展出效果，貿協將於5月17日(展前一天)於福州市世紀金源會展大酒店舉辦台灣館特色產品發布會，宣傳本次展出的亮點產品，包含以古法技藝結合現代養生概念的海瑞摃丸、使用非基因改造黃豆及天然釀造製成的金蘭醬油、文創設計具童趣的iThinking手工具組、愛護地球的大愛感恩環保織品及時尚創新的FECA吸盤掛勾，以健康、天然、創意、永續的特殊感染力，讓台灣館成為福州海峽兩岸經貿交易會的焦點。

為持續拓銷中國大陸市場，貿協今年共計規畫45項拓銷活動，包括綜合性商展、專業展覽、拓銷團、精品形象推廣、通路布建、會展推廣、商機日、電商服務等多元化之活動。

5月份除福州海峽兩岸經貿交易會外，亦組團參加中國大陸文創產業指標性展覽中國(深圳)國際文化產業博覽交易會，率領66家文創業者籌設台灣文化創意館展出。此外，6月將以包館形式參加昆明南亞東南亞國家商品展，規模將達到427個攤位；9月組團參加的吉林東北亞博覽會使用2個展館，展出規模也達288個攤位。在多項拓銷活動齊發下，相信在宣傳台灣品牌、增加台灣產品曝光度或拓銷當地通路市場，將有不錯的效果。

(工商)