發現台灣驚嘆號》包三杯雞的車輪餅 體驗環遊世界！

啥! 車輪餅包的內餡沒有紅豆.奶油！七年級情侶檔，他們賣的車輪餅口味特殊，居然包進三杯雞，番茄披薩和熱狗。「三杯雞這個口味，是因為我們在紐西蘭，打工度假的時候，很懷念家鄉味...」背包客情侶檔林鈺偉和施怡靖，過去到世界各國，吃過很多特色美食，他們嘗試把記憶中難忘的料理，做成內餡，讓每一種車輪餅擁有自己的故事。

背包客林鈺偉環遊世界，將特色小吃包進車輪餅，勇往直前在市場中贏得口碑！(中視新聞)

《發現台灣驚嘆號》，記錄台灣年輕人創新求變的衝勁。「賣車輪餅的發想，來自於法國的鬆餅。」大學念土木系的林鈺偉，退伍後到澳洲打工度假，之後拉著女友怡靖，當背包客周遊列國。鈺偉覺得，外國的鬆餅都是外帶的，同樣是美食，台灣料理包進車輪餅，應該也能發展出特色小吃。

但實際創業後，問題來了，光是口味研發及客人的接受度，就讓他們吃盡苦頭。像是蝦醬空心菜，煮了出水，餅皮合不起來…賣相極差，一整天開店８小時，賣不到一千元，痛苦只能往肚裡吞。但他們投入時間跟客人解釋推銷，並且現點現作，逐漸打出口碑。創業很辛苦，林鈺偉和施怡靖，趁年輕用自己的想法，做自己想做的事情，即便有點傻，但終究圓了兩個人的夢想。

20歲的洪宇晴，畫出line可愛貼圖，跳脫課業文憑迷思， 創作生涯更加璀璨！(中視新聞)

塗鴉畫出可愛風 創作生涯更璀璨！

中視《發現台灣驚嘆號》帶您聽年輕人說故事。造型圓滾滾，表情逗趣的line吃貨雞仔貼圖，視覺效果超療癒，創作來自大二女孩洪宇晴。剛開始，宇晴畫的主角是土撥鼠，但後來畫一張小雞吃壽司，網友留言說，小雞的吃相很可愛。「我就開始一直畫牠，留言愈來多，就說很喜歡。我就一直畫牠，小雞就篡位變成主角。」

現實生活，宇晴過去因為課業差，無法像吃貨雞仔，從配角成為主角。「常常就是考的不是很好，成績很多不及格。媽媽們在聊天的時候，總會問，你今天考幾分? 成績怎麼樣? 我就感到很自卑，覺得沒有能力，覺得很難過…」宇晴回憶，以文憑成績，做為標準的求學生涯，她一度看不到人生前景。但她慶幸，在父母的鼓勵下，她選擇不一樣的路，高中就讀職校，從小內心那個愛繪畫的靈魂，再度復活，人生重拾自信，就此有了轉變；她一路考進台藝大，作品還得到金點新秀入圍獎…

中視新聞台《發現台灣驚嘆號》

５月７日 (日) 晚間８點 首播

5月8日 (一) 上午11點 重播

5月13日 (六) 下午5點 重播

(中時電子報)