小王向綠雲夫告狀 妻舉證小王那邊有痣兩人均遭起訴
同在新北市某清潔隊服務的小王徐男，不滿小三羅女疑似另結新歡，主動向小三的先生密告羅女不軌，卻也將兩人長達9年的姦情曝光，雖然檢方一度因為查無通姦證據將羅、徐處分不起訴，但羅女在續行偵查時坦承徐男那話兒有顆痣，罪證明確，新北地檢署今依妨害婚姻將徐、羅二人起訴。
羅姓女子透過在新北市某清潔隊工作的徐男介紹，在2005年間進入該清潔隊並成為同事，兩人也從2008年起發生不倫戀，徐、羅二人交往9年後，在2014年因故分手，羅女也疑似又和清潔隊其他男同事發生關係，讓徐男大為不滿，並在2016年9月10日向羅女先生告知她和其他男同事出遊。
事後羅女向先生坦承和徐男有過9年的婚外情，兩人因此挨告妨害婚姻，但檢方第一次調查時因查無通姦證據，將全案處分不起訴。
羅女先生不滿聲請再議，羅女也在檢方二度調查時，提供徐男傳送的「你不讓我插也不要緊」、「你還騙我三個月不能做愛，原來是要讓我放心，自己卻可以跟她好好做愛，不錯吧」等訊息，並坦承兩人交往時由於偷情次數頻繁，還向中和某摩鐵辦了一張VIP卡。
羅女也指證，徐男在那話兒上有一顆痣，勘驗後證實確有其痣，今日依妨害婚姻罪嫌將徐、羅二人起訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。