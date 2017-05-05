小王向綠雲夫告狀 妻舉證小王那邊有痣兩人均遭起訴

同在新北市某清潔隊服務的小王徐男，不滿小三羅女疑似另結新歡，主動向小三的先生密告羅女不軌，卻也將兩人長達9年的姦情曝光，雖然檢方一度因為查無通姦證據將羅、徐處分不起訴，但羅女在續行偵查時坦承徐男那話兒有顆痣，罪證明確，新北地檢署今依妨害婚姻將徐、羅二人起訴。

羅姓女子透過在新北市某清潔隊工作的徐男介紹，在2005年間進入該清潔隊並成為同事，兩人也從2008年起發生不倫戀，徐、羅二人交往9年後，在2014年因故分手，羅女也疑似又和清潔隊其他男同事發生關係，讓徐男大為不滿，並在2016年9月10日向羅女先生告知她和其他男同事出遊。

事後羅女向先生坦承和徐男有過9年的婚外情，兩人因此挨告妨害婚姻，但檢方第一次調查時因查無通姦證據，將全案處分不起訴。

羅女先生不滿聲請再議，羅女也在檢方二度調查時，提供徐男傳送的「你不讓我插也不要緊」、「你還騙我三個月不能做愛，原來是要讓我放心，自己卻可以跟她好好做愛，不錯吧」等訊息，並坦承兩人交往時由於偷情次數頻繁，還向中和某摩鐵辦了一張VIP卡。

羅女也指證，徐男在那話兒上有一顆痣，勘驗後證實確有其痣，今日依妨害婚姻罪嫌將徐、羅二人起訴。

(中時)