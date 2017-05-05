食物搭配有禁忌！ 這2種料理一起吃恐致癌

食物搭配有禁忌！搭配不當恐造成胃痛，甚至有致癌風險。(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

現代人生活水準提高，吃東西越來越注重品質，但食得好之餘，也要食得健康，甚至連食物搭配都是影響身體關鍵所在。對此，有日本學者指出，有些生活中常見的食物或料理，若搭配食用恐會有致癌的風險。

據日本新聞網站《news post seven》報導，學者田村哲夫指出有3種食物的搭配要注意，長久食用恐會對身體健康造成不良影響。

1、天婦羅配西瓜

天氣逐漸轉趨炎熱，許多人喜歡正餐後就接著享用西瓜來消暑解膩，但若先吃的是炸物天婦羅的話，建議就不要再吃西瓜。因為西瓜屬涼性食物，會沖淡胃裡的胃酸，此時炸物又不易消化，兩者搭配起來，容易引起腸胃不適，更可能會出現拉肚子的情況。

2、鰻魚配酸梅

酸梅常被當作解油膩之用，但因其屬於酸性食物，會刺激胃腸道使胃變小；因此，當吃進高油脂的鰻魚後，再吃酸梅，恐會導致胃酸逆流、胃痛等。

3、秋刀魚配漬物

秋刀魚與漬物的組合，看似沒有問題，但若以科學的角度來看，長期食用恐存有致癌的風險。主要原因是，秋刀魚加熱會含有二甲胺，當與含亞硝酸鹽的漬物結合時，容易在腸胃中轉化成亞硝胺致癌物質，長期使用恐會致癌。

(中時電子報)