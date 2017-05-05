「南海指環」東沙環礁　奪休士頓影展銀牌獎

「南海指環」東沙環礁影片奪休士頓影展銀牌獎（海洋國家公園管理處提供）

由海洋國家公園管理處費時2年籌劃拍攝，以海、陸、空三面向全方位記錄東沙環礁國家公園的「南海指環-東沙環礁」影片，傳出獲得第50屆「休士頓國際影展」教育類銀牌獎。該片長20分鐘，民眾已可於官網或youtube觀賞3分鐘版的短片。

東沙環礁位於南中國海上，目前尚在保育、復育階段，不對一般民眾開放。本影片是以生物藉由海流、風力、人力等媒介來到東沙環礁的生命旅程作為故事主軸，介紹珍貴的地景與生命力。

休士頓國際影展是美國歷史悠久的三大國際影展之一，今年一共有74個國家共4300部作品參賽，或的銀牌獎實屬不易。

(中時)