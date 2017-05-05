飛雁新村都更案有爭議 南市都發局：朝公園規畫

台南永康飛雁新村土地，國防部委託台南市政府進行公辦都市更新，得標的遠雄建設有意興建大樓，但因現地有文化遺址及樹木保留問題引發開發爭議，台南市都發局長莊德樑今天答詢說，當地開發有困難，未來將朝公園規畫。

台南市議會今天進行都發局及地政局業務報告及質詢，市議員林宜瑾針對飛雁新村未來何去何從提出質詢表示，飛雁新村環境優美，加上緊鄰永康奇美醫院，附近還有商圈，但因當地嚴重缺乏綠地，希望未來能朝綠地方向規畫開發。

都發局長莊德樑答詢說，飛雁新村土地為國防部所有，未來規畫方式還得跟國防部磋商，但市府希望朝公園來規畫。至於遠雄部分，該公司已繳了5億多元的地價款，預計今年7月會再跟遠雄協商，該退還給人家的還是要給。

據了解，飛雁新村基地鄰近奇美醫院，總面積約3.52公頃，2013年底由遠雄建設以20.9億元得標，原本計畫興建11棟高樓大廈，但因基地位於大湖文化遺址及區內樹木問題引發開發爭議，不僅地方人士及公民團體均反對開發蓋大樓，台南市都市計畫委員會今年初也決議文化遺址全區「完整保留」。

(中時)