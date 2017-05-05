藍營民代批亂花錢 南市都發局：將持續推動新市政中心

台南市議會國民黨議員王家貞、李中岑今天質詢時，針對新市政中心選址公投議題，痛批台南市財政惡化，那裡還需要新市政中心？如果真的這麼重視公民的意見，為何不顧民意強行調漲土地稅及房屋稅？要求市府取消。

不過，都發局長莊德樑卻指出，今年台南市都發局預計花200多萬元經費，針對新市政中心3個區位先期規畫作業內容，並就先期規畫及後續辦理說明會，同時也將研擬諮詢性公投執行方案，預計明年辦理諮詢性公投。

市議會定期會今天進行都發局、地政局業務報告及質詢，王家貞表示，賴清德上任以來不斷製造新市政中心選址搬遷議題，還在去年大張旗鼓舉辦公民論壇，花了2天的時間，從7個新市政中心可能搬遷的地點中選出3個地點，如今情況如何？

莊德樑表示，新市政中心選址都是透過公民決議，如今已選出善化、南科、新市等3個可能地點，將繼續進行評估優劣。

王家貞繼續追問，評估後有把握最後的新市政中心地點會出線嗎？莊德樑說，仍會評估。

王家貞認為，永華、民治兩個行政中心目前運作良好，為何還要炒作新市政中心搬遷議題呢？根本就是將公民作為土地炒作的擋箭牌，設計這套遊戲規則方便炒作土地；市府強漲地價稅及房屋稅導致民怨滔天，卻聽不到民意，為何炒作新市政中心土地就聽公民的聲音？

李中岑也指出，根本沒必要再蓋新市政中心，台南市實質負債已達1000多億，再蓋一個新市政中心費用高、時間長，大家已習慣目前兩個市政中心的運作模式，市民所在意的是公務員的能力及態度，而不在於是否蓋新市政中心。

(中時)