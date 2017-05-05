台南市議員洪玉鳳呼籲 市府不要當文化殺手

台南市海安路中軸帶及中國城景觀改造即將發包動工，市議員洪玉鳳關切臨旁的舊魚市場倉庫去留，今天在市府都發局及地政局工作報告上，力陳地方及文史界要求保留舊有市民的共同記憶，及讓該歷史建物成為中西區指標的期望，希望市府不要當文化殺手。

洪玉鳳質詢都發局長莊德梁說，海安路中軸帶及中國城景觀改造何時可動工？經費多少？莊德梁答稱，該案已上網發包，發包後即可動工，2個標案總金額為2億多元，工程設計費1400萬元。洪玉鳳議員揶揄，市府工程發包慣例都要流標2次，今年還不知可否動工？她還表示，中國城拆除後，卻在每個角落留下一些壁角，讓人不解是要做什麼的？以為是要藝術造景。

洪玉鳳指出，文化局曾說舊魚市場倉庫原址要分土地還給地主，這是地政局的主張，但很多地主參加公聽會時，都一再表達希望該歷史建物能保存下來。地政局長洪得洋坦承，的確有人想要配地在那裡，但比例不大。

洪玉鳳質疑，台南市鐵路東移後，多數地主都強烈主張要回原地居住，但市府卻把他們掃地出門，如今在此案卻尊重少數地主分配土地的意見，實在不符比例原則及公平正義原則。

(中時)