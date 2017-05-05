潘裕文和浪漫絕緣！香港街頭「一個打十個」
潘裕文首度接下旅遊節目《東森旅遊玩樂誌》新一季的主持棒，首站跟搭檔主持人荳荳（何紫妍)）一起介紹香港，這趟外景讓潘裕文大呼超健康！每天為了外景準時晚上12點睡覺、早上7點起床，人還在當地的潘裕文笑稱自己是在香港調整時差。
第一天到香港，製作單位就帶著潘裕文就直奔中環的「嫣裳記旗袍出租」換穿唐裝與旗袍感受復古的香江風情，跟主持人荳荳想像身處民初人文的香港街頭，原本工作人員還大呼這樣很有電影《花漾年華》或是浪漫的徐志摩跟陸小曼，但潘裕文卻說自己比較想當葉問，一直請導遊教他粵語的「葉問」、「一個打十個」，還號召工作人員一起玩，瞬間拍攝現場浪漫指數下降，武打片指數飆高。
一行人4日前往大嶼山旅遊，這個在港片中常常出現的地方讓對港片相當熟悉的潘裕文逛起來格外有感，旅途中造訪「大澳文物酒店」，該酒店是由舊大澳警署重修而成，還保有之前警署的裝潢與配置，愛玩的潘裕文看到了以前的拘留室，特別拍下「籠內照」分享，引起網友一陣認養風，紛紛表示要「以領養代替購買」，或是表示願意餵養。
(中時)
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