《時來運轉》少帥師徒對決 拚搶德甲老三
德甲冠軍已在上周出爐，「足球好萊塢」拜仁慕尼黑提前完成空前的德甲5連霸，本輪焦點將是6日晚間9時半上演、攸關下季歐冠直接門票的老三之爭，由多特蒙德對決霍芬海姆，也是圖克（Thomas Tuchel）與納哥斯曼（Julian Nagelsmann）的少帥師徒對決。
納哥斯曼去年2月臨危受命接下霍芬海姆兵符，以28歲之齡創下德甲最年輕正式教頭紀錄，不但立刻完成保級任務，在首個執教德甲的完整球季，納哥斯曼更讓霍芬海姆成為歐洲五大聯賽上半季唯一不敗勁旅，踢完31輪仍排名第3。
有趣的是，納哥斯曼因為嚴重膝傷結束球員生涯時，圖克就是他當時在奧格斯堡預備隊的總教練。納哥斯曼在圖克麾下轉任球探，隨後轉戰執教工作，如今成為德國足壇最火熱的年輕教頭。
德甲前3可以直接參加下季歐冠32強小組賽，霍芬海姆目前領先多特蒙德1分，這場老三之爭可能要到最後一輪才有結果。兩隊本季表現勢均力敵，特別是下半季都拿27分，進28球、失15球的數據竟也完全相同。
霍芬海姆在納哥斯曼的帶領下，最近11輪只吞1敗，連17場進球已創隊史紀錄，本季58分積分也是隊史新高。圖克的多特蒙德則在三線作戰都有亮麗演出，歐冠打入8強，德國盃殺進決賽，德甲主場已經兩年不敗（連36場），是目前歐洲五大聯賽最長紀錄，也是他們拚搶德甲老三的最大屏障。
多特蒙德前鋒奧巴梅楊（Pierre-Emerick Aubameyang）上輪沒進球，德甲金靴之爭又被拜仁的萊萬多斯基（Robert Lewandowski）以1球超前。霍芬雖然沒有奧巴這樣獨進26球的射手，但前鋒瓦格納（Sandro Wagner）、克拉馬里奇（Andrej Kramaric）都有雙位數進球，全隊5人進6球以上，火力也不容小覷。
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多特走出4月的衰運和密集賽程，現在任務單純，剩下拚德甲第3和最後的德國盃冠軍。加上他們在德甲主場已經兩年沒輸過，這場老三之爭還是看好多特。
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(中時電子報)
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