基改兩強聯手 中國化工將以1.29兆併購先正達
從去年傳出併購案後，多次遭到美國與歐盟（EU）官方攔阻的中國化工（ChemChina），今日傳出獲得瑞士農化大廠先正達（Syngenta）多數股東支持，將以430億美元（約1.29兆台幣）的價格併購，完成這筆有史以來陸企最大的海外併購案。總部位於瑞士的先正達，在基因改造領域是全球著名的領先企業，在兩強聯手後，將能擴大佔有大陸的種子市場，但也讓基改種子的疑慮再次浮現。
據美國CNBC新聞網報導，從去年宣布併購案起，多次遭到歐盟、美國等政府阻擾，大陸的中國化工傳出最新消息，在獲得多數股東支持之下，將以430億美元（約1.29兆台幣）的金額併購瑞士著名基改技術產業- 先正達，一旦完成，這將成為史上陸企最大宗的海外併購案。先正達是瑞士領頭的基改技術企業，專攻於對於種子的基因改造，包含玉米、稻米、黃豆和蔬菜等多種種類，一旦與中國化工完成合併，勢必能擴大在中國市場的佔有率。
打從德國化工大廠拜耳（Bayer）和基改技術領頭羊的孟三都（Monsanto）聯手，再次讓基改作物成為全球的熱門話題之一。據外媒報導，大陸目前對基改種子和作物採取禁止的態度，但很可能在這次受高度矚目的併購案後，逐漸放寬限制。擁有上百億美元產值的大陸市場，在長年對食安的懷疑和不信任下，是否會開放基改種子和技術進入，甚至允許相關產品上市，將是外界關注的焦點之一。
(中時電子報)
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