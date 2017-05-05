縣府帶頭違法收停車費 宜工旅處硬拗：收的是「園區清潔費」
國民黨宜蘭縣議員黃定和今日指控宜蘭縣政府，有3個縣管風景區在未取得停車場經營業登記證之前就對民眾收取停車費，違反縣府本身「依法行政」的承諾；縣府工旅處則回應說，這3個縣管風景區並未收取門票，因此才利用民眾開車進入停車場時收取入園清潔費。
國民黨宜蘭縣議員黃定和表示，依規定收費停車場一定要有停車場經營業登記證才能收費，政府才課得到稅，但縣府工商旅遊處所負責的縣管風景區卻沒有依法行政，包括清水地熱、生態綠舟、五峰旗這3個風景區停車場，都沒有取得營業登記證就對民眾收費，工旅處顯然是知法玩法。
縣府工旅處副處長池騰聯解釋說，這3個風景區並未販售入園票，工旅處是依照《宜蘭縣風景遊憩區經營管理自治條例》規定，向開車入園民眾收取進入風景區的清潔費。
但如果進一步細查《宜蘭縣風景遊憩區經營管理自治條例》，卻發現條例中收費分成兩部分，第一個部分為「停車場清潔維護費」，第二個部分是「場地環境清潔維護費」，也就是說第一部份的收費在定義上就是停車費，第二部分才是「入園清潔費」，尤其收費的對象是「車」而不是「人」，因此工旅處的說法恐怕大有問題也站不住腳。
(中時)
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