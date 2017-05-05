5個月賭資達3.4億 刑事局破｢淘金網｣賭博網站

警方破獲｢淘金網｣賭博網站。(林郁平翻攝)

現場查扣電腦主機、筆記型電腦、網路分享器、行動電話手機、電話儲值卡、大陸銀聯卡、U盾、監視器、現金50餘萬元等大批贓證物。(林郁平翻攝)

刑事局偵查第七大隊破獲一個｢淘金網｣簽賭網站，在3處據點逮捕負責人與旗下會計、客服、轉帳人員等共33人到案，初估這3處據點從去年底成立之後，共招募會員5千多人，累計賭資高達3億4000萬餘元，平均每日經手200多萬元。詢後，全案依賭博罪移送法辦。

警方發現，曾姓、馬姓、黃姓3名據點負責人夥同旗下成員，自去年12月起，陸續開始經營職業運動地下簽賭網站，專門提供歐洲足球賽事等給兩岸民眾簽注，該賭博網站轉帳客服中心，僱用數10名員工，以24小時分3班制方式，負責提供大陸金融帳戶或支付寶帳戶供賭客轉入賭資，始得下注，賭客贏錢後，再將賭金轉至大陸或支付寶帳戶。

專案小組經長期監控，兵分多路至台中4處地點搜索，逮捕曾嫌等33人到案，現場查扣電腦主機、筆記型電腦、網路分享器、行動電話手機、電話儲值卡、大陸銀聯卡、U盾、監視器、現金50餘萬元等大批贓證物。

(中時)