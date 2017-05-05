蔡佩穎並列第9 領銜台4將晉日巡大賽

蔡佩穎前兩輪並列第9，以日巡生涯大賽最佳成績晉級決賽。(圖：截自蔡佩穎臉書)。

首輪並列第4的旅日高球女將蔡佩穎，今天在日巡(JLPGA)年度首場大賽撒隆巴斯高球賽次輪，開高走低揮出73桿(+1)，雖排名下滑，但仍以143桿(+1)並列第9闖進最後兩輪決賽。這也是她日巡生涯大賽首度以排名前10晉級。

台灣女將另3位都打出平標準桿以內成績，盧曉晴揮出70桿，以總桿144桿升至並列第14，姚宣榆揮出72桿，以145桿並列第20，劉依貞靠著70桿解決淘汰危機，以146桿並列第26晉級，台灣4女將連續2場比賽全都打進決賽。

蔡佩穎今天前9洞打於第6、6洞抓下2鳥揮出34桿，一度位居前5，可惜後9洞各吞下1個雙柏忌與柏忌，交出39桿，下滑至並列第9。

日本女將川岸果連續兩天交出68，以低於標準桿8桿的136桿獨走，另1位日本女將岡山繪里137桿位居第2，韓將金荷娜140桿第3。蔡佩穎、盧曉晴分別落後領先者7桿與8桿。衛冕者美國女將湯普森與蔡佩穎同樣並列第9，仍有希望爭奪逆轉勝與2連霸。

(中時電子報)