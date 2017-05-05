黃子韜顛覆分手情歌　特寫臉部有玄機

黃子韜20日來台開唱。（黃子韜工作室提供）

黃子韜宣傳海報強調臉部近照。（黃子韜工作室提供）

黃子韜新歌〈Collateral Love〉顛覆傳統創作，講述一對情侶分手後的悲傷故事，歌詞一反分手情歌所傳達「只要你過的比我好」的典型愛情觀，而是要大家「就算受傷也不能墮落」、「就算失望也不能對愛情絕望」以及「我會讓你後悔」，學會在愛中擺脫依賴，擁有更強大的正能量。

唱片公司為搶先曝光單曲，日前拍攝宣傳海報，獨留黃子韜個人臉部器官特寫，問此設計涵意？黃子韜語帶保留說：｢這個先不告訴你們，謎底會慢慢揭開。我的每一首歌曲都有玄機。」

他將於20日在新北市工商展覽中心開唱，將呈現出如何與眾不同的演唱會？他賣個關子說：｢我的演唱會一場會比一場好，大家來看了就知道了。這也是我在臺灣舉辦的第一場個人演唱會，我會盡全力做到最好！」

(中時)