崑山科大實驗室火警竄濃煙 緊急疏散學生
崑山科技大學下午3時許傳出環境工程館2樓實驗室冒出濃煙，台南市政府消防局出動17車42人到場，及時撲滅火勢；校方表示，當時是3名環工系大三學生利用課餘進行專題研究實驗，在進行酒精分裝作業時，不慎造成酒精燃燒，校方也及時疏散該棟大樓的學生，並無人員受傷。
當時正在進行研究的陳同學說，當時和其他一男一女同學正在分裝酒精，要將大瓶酒精倒至中瓶，一瓶放置水槽、一小瓶放在桌面，疑似分裝過程部分溢到桌面未留意，才會造成點燃時的意外失火事件。陳同學說，3人第一時間衝去拿滅火器滅火，後來樓下同學也上樓協助，本以為撲滅，沒想到地上水槽也著火，大夥見狀不妙趕緊打119。
(中時)
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