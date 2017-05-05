開車自撞露餡　毒蟲被逮送辦

黃姓男子開車自撞梁柱，雖然人沒事，但卻因被搜出槍毒被警方移送法辦。（李其樺翻攝）

警方在黃男車上副駕駛座搜出1把改造手槍和子彈6發。（李其樺翻攝）

警方在黃男車上搜出安非他命毒品包若干克。（李其樺翻攝）

新北市汐止區5日凌晨發生一起自撞車禍，黃姓男子疑因疲勞駕駛，開車自撞路邊梁柱，肇事後倒在駕駛座昏睡不醒，警方獲報在車中搜出1把槍和毒品包，把黃男叫醒當場逮人。

汐止分局社后派出所5日凌晨5時許獲報，福德二路發生車禍，警員范文嘉、林靜婷、陳景星等人到場，發現一台白色小客車撞進私人水泥預拌場內梁柱，車頭毀損，駕駛仍在駕駛座呼呼大睡。

有警員認出，駕駛正是轄區治安人口黃男（24歲，有毒品、恐嚇、竊盜前科），於是把黃男叫醒，在副駕駛座椅被搜出1把黑色改造手槍、子彈6發、二級毒品安非他命若干包及電子磅秤，將他帶回派出所訊問。

黃男否認持有槍毒，辯稱是朋友寄放，警方認為是推託之詞不予採信，對黃男採尿送驗後，依槍砲、毒品等罪將他移送法辦。

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(中時)