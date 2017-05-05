高國輝二軍實戰調整 5打數0安打

高國輝傷癒復出，今在二軍先發出賽，5打數0安打。(資料照 周鎮宇攝)

富邦悍將高國輝3月底打擊時左手腕受傷，休息一個多月後，今首度在二軍出賽調整，面對Lamgio桃猿，擔任開路先鋒指定打擊，可惜太久沒實戰出賽，5打數0安打，不過球隊火力大放送以13比8擊敗桃猿。

此役高國輝下二軍實戰調整，5打數0安打，富邦總教練葉君璋昨表示，會讓高國輝下二軍打兩場賽是，確定傷勢完全沒問題，就會升上一軍，最好的狀況就是周日，不過如果下周再回到陣中也未必是壞事。

(中時電子報)