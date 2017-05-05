屏東高樹廢棄物燒不停 鄉民快被嗆昏
「真的快要臭死了！」屏東高樹鄉近一周來全鄉瀰漫著一股燒塑膠的臭味，許多鄉民被臭到不斷咳嗽、噁心想吐，戴口罩還是聞得到。原來是早年遭盜採砂石留下的大峽谷，被人偷倒垃圾後點火，不斷悶燒消防隊也無法全滅。。
高樹鄉鹽樹村因早年被盜採砂石，留下一個個大坑洞，被戲稱為大峽谷。近年來不肖業者每隔一段時間，就會將垃圾廢棄物偷倒至大峽谷中放火燃燒，臭味幾乎全鄉都聞得到。祕書江志鵬說，廢棄物中有許多塑膠，燃燒後釋放戴奧辛，危害鄉民健康甚深。
他說，這種事前並非第一次發生，前年和去年也曾發生過，前年還悶燒1個月。這次雖然消防隊員曾多次滅火，但因底層垃圾餘燼未滅，沒多久又開始悶燒。由於現場沒有監視器，很難抓到凶手，讓他們有恃無恐一犯再犯。
王姓居民說，他家離大峽谷約5、6公里遠，還是聞到得臭味，臭到讓人非常難過；陳姓居民說，臭味不分日夜，真的讓人快抓狂，雖然把門窗關起來還是聞得到，有時睡到一半還被臭醒，戴口罩也沒有用。
由於現場沒有監視器，從前年迄今都抓不到凶手，讓鄉民氣結，也呼籲縣府想想辦法，不要讓不肖業者每年都來毒害鄉民。環保局長魯台營表示，環保局已派員到場協助處理，也會加強巡邏，長期也會爭取在這些地點加設監視系統。
(中時)
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