好窩心！學生獻藝　板橋長者提前歡度端午節

財團法人蔡衍明愛心基金會今（5日）下午與亞東技術學院、新北市板橋區華德里辦公室舉辦「公益青年送愛下鄉趣」活動。（葉書宏攝）

旺旺中時基金會執行長胡雪珠一一致贈慰問金，提前預祝長者們端午佳節愉快。（葉書宏攝）

旺旺中時基金會執行長胡雪珠一一致贈慰問金，提前預祝長者們端午佳節愉快。（葉書宏攝）

旺旺中時基金會執行長胡雪珠一一致贈慰問金，提前預祝長者們端午佳節愉快。（葉書宏攝）

旺旺中時基金會執行長胡雪珠一一致贈慰問金，提前預祝長者們端午佳節愉快。（葉書宏攝）

財團法人蔡衍明愛心基金會今（5日）下午與亞東技術學院、新北市板橋區華德里辦公室舉辦「公益青年送愛下鄉趣」活動，逾20位在地長者到場參加，欣賞學生們帶來精采表演，旺旺中時基金會執行長胡雪珠一一致贈慰問金，提前預祝長者們端午佳節愉快。

活動由亞東技術學院魔術社學生揭開序幕，學生帶來精采的魔術表演，除了舞台上的魔術表演外，學生更走下舞台與長者們互動，透過不同的小道具，逗得長者們笑聲不斷。

胡雪珠指出，董事長蔡衍明非常熱愛台灣這塊土地，希望基金會可以持續推動「孝親」的觀念，將孝親的行為培養成一種習慣，進而推廣到其他長者，這是一個善念的循環。

「要讓青年學子走出校園！」胡雪珠說，長者們都希望有年輕人的陪伴，因此基金會搭起了愛的平台，將兩者牽起愛的橋梁，青年學子透過參與活動，了解社會現況，更將愛心散播到台灣每個角落。

(中時)