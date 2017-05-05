新人每月1單曲闖歌壇 把音樂當連續劇

許書豪每月推出一首新歌。（上行娛樂提供）

許書豪（左）與柯懿家合作音樂短片。（上行娛樂）

許書豪以每月1首數位單曲上線方式闖歌壇，繼日前推出〈內心戲〉後，第2首單曲〈愛上一個女孩〉在眾人期待下壓力更大，不斷打掉重練，「把音樂當連續劇做」。

日前拍攝音樂短片，許書豪在劇中邂逅號稱「小昆凌」的柯懿家，她在劇中飾演超商店員，而他總是泡了一碗泡麵就坐下來自彈自唱，柯懿家見他喜歡吃泡麵，貼心教他將巧克力放入泡麵中，變成一碗浪漫的巧克力泡麵。

為了拍起來好看，導演要求不加調味包，加上麵又泡過頭，等到真的要吃時，不僅麵已經爛掉，且食之無味，但許書豪仍敬業裝作吃起來津津有味，工作人員笑稱：「（他）可以去拍美食節目了！」

(中時)