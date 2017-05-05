「格鬥狂人」徐曉冬單挑武林 讓北京好頭痛

日前向中國各大武林門派提出挑戰的徐曉冬，目前已接到數大門派的應戰，引起北京當局關注。（圖／徐曉冬微博）

中國綜合格鬥狂人徐曉冬，在歷時不到20秒打趴「太極宗師」魏雷後，一戰成名，並接受各方武林好手的挑戰。話題發酵之際，也引起北京官方注意，中國大陸體育總局官員日前表示，比賽「偏頗且不科學」，當局不會提倡違反競技規律的比賽。中國武術協會隨後也發表聲明說，「約架」行為有違武德，涉嫌違法，應堅決反對。

這場狂人與宗師的「決鬥」，隨著畫面透過網路傳播，在中國大陸引發傳統與現代武術孰強孰弱的激辯。徐曉冬也在賽後，開始與各路武林高手「約戰」，也曾要來台灣的網紅「館長」陳之漢對戰，後因入台手續未完成延宕。

然而，徐曉冬的行徑已經引起北京當局注意。據了解，徐曉冬原訂4日來台，後來改成8日出發，在官方施壓下，赴台進展並不順利。

據東網報導，武術運動管理中心訓練競賽三部處長周金彪在3日表示，把作為武術套路的太極和競技類的現代搏擊放在一起，不具有普遍性，前提亦不一樣，這不是在平等條件下進行的比賽，把這兩個項目放在一起比高低亦不合適。「這是一場沒有前提，沒有條件，偏頗且不科學的比賽，我們並不提倡這種違反競技規律的比賽。」周金彪說，僅通過這樣一場比賽，認定中國武術不行，顯然不科學。

中國武術協會新聞委員會主任韓建明也指出，太極和格鬥是兩個完全不同範疇、不同領域的項目，這樣來進行比賽，完全沒有必要，「武術是中國傳統文化，在中國有這麼多年的發展歷史，現在是承載全民健身功能的，現在這樣，完全小題大做了」。

(中時)