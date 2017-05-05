詐欺通緝犯流落街頭 員警自掏腰包勸改過向善
北市信義分局五分埔派出所日前獲報，松隆路一間服飾店前有一名男子形跡可疑不斷徘徊，員警黃奕諴到場後實施盤查，赫然發現該名25歲李姓男子是詐欺通緝犯，並從他的身上搜出微量安非他命，立即將李男逮捕帶回偵辦。
警方調查，李嫌是因網拍購物糾紛遭到提告，因家住台南，隻身在台北工作，在未收到法院通知文書下因而遭到通緝。目前失業中的李嫌，因生活壓力染上吸毒惡習，將身上積蓄全部花光，在走投無路、舉目無親的情況之下，他興起返回台南的念頭，想向之前在五分埔打工的店家商借旅費，但到了門口又不敢進入、也不知如何開口，所以在店家附近徘徊。
黃員得知李嫌生活狀況後，基於同鄉情誼，苦口婆心勸他要改過向善、回頭是岸，並自掏腰包拿了1000元給李嫌，讓他交保後有返鄉車資，並盼望回家後能展開新生活。
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(中時)
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