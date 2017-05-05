全大運／矮對手一個頭 153公分大馬僑生拚6金3連后
身高僅153公分，就讀逢甲大學的林潔茹是馬來西亞僑生，雖然身高在場上不吃香，但從11歲起就拿起球拍，在馬來西亞還曾是所屬州代表隊，在全大運一般女子組締造單、雙打2連霸，今年要挑戰6金、3連后霸業。
逢甲企管系大三林潔茹，在場上往往比隔網對手矮超過一個頭，卻能夠在全大運笑納2連后，要歸功於她的腳步和移動速度，她笑說，「別人跑一步我要跑兩步，其實對到高個多少還是有差，上手的球還是比較高。但我只能用速度去彌補。」
自己11歲起就開始打球，林潔茹過去在馬來西亞甚至還是家鄉州代表隊，曾代表吉打州(Kedah）出賽，「起初只是放學後打好玩，結果一路打上國小、國高中校隊。」一身好底子，就算跨海來台，一般組自然少有她的對手。
不過林潔茹透露，大馬地區多半是業餘打球，也特別珍惜全大運機會。問她有機會想不想挑戰公開組，林潔茹笑說，「今年專心拚3連霸，明年大四最後一年，或許可以挑戰看看。」
談到大馬羽球風氣盛行，自然不能不提「大馬拿督」球王李宗偉，還在馬來西亞時林潔茹也看過他出賽，「他在大馬人心中就是永遠的球王，比賽一定場館爆滿。如果有機會的話，一定要找他拍照合影。」
(中時電子報)
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