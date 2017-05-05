節目怒飆陳星 劉寶傑回家後…被女兒罵死！

劉寶傑節目怒飆陳星：我們家2個小朋友都上過他的課！（取自YouTube)

知名主持人劉寶傑。(本報系資料照，羅永銘攝)

主持人劉寶傑昨晚聽聞補教名師陳星連自稱「中山大學文研所」學歷也造假，當場在節目《關鍵時刻》爆氣，一連3次怒吼：「你知道我們家2個小朋友都上過他的課欸！」掀起網友熱議。不過他今（5日）受訪坦言回家被女兒罵死。

劉寶傑在節目中爆氣承認2個小孩都給陳星教過，掀起網友熱烈討論，然而據《蘋果日報》報導，劉寶傑表示女兒確實上過陳星的課，只是因為受不了陳星愛談政治聊骨董，所以上了半學期就沒去了。

另外，劉寶傑也澄清，兒子是給陳星團隊的人教，而非陳星本人，不過他坦言節目播出後，回家被女兒罵死，抱怨爸爸幹嘛扯到她。

(中時電子報)