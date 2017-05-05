秀姑巒溪河堤加固工程傳意外 1死1傷

高男送至台北榮民總醫院玉里分院時已無呼吸心跳。(楊漢聲攝)

吊車鋼索斷裂，目前已暫時停工。(楊漢聲攝)

經濟部水利署第九河川局在花蓮縣玉里鎮秀姑巒溪河床旁的河堤加固工程，5日傳出工安意外，四層樓高的吊車在進行消波塊吊掛工程時，鋼索突然應聲斷裂，斷裂的鋼索甩出打中兩名現場工人，其中一名工人頭部破裂，送醫時已無呼吸心跳，另一名幸運僅受輕傷，撿回一命。

(中時)