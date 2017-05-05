《時代》：可以應付金正恩的「談判家」是他

文在寅登上《時代》雜誌五月亞洲版(右)。北韓領導人金正恩。(拼圖/時代官網、美聯社)

封面人物深具指標性的美國《時代》雜誌，今天公開了五月亞洲版的封面人物，那就是南韓溫和左派共同民主黨的總統候選人文在寅，報導更稱是可以和北韓進行溝通的「談判家」，也說文在寅的目標便是成為可以應付北韓領導人金正恩的領袖。

據《時代》(Time)雜誌報導，南韓歷屆的領導人該如何處理與北韓的關係，一直是一項最大的挑戰，而北韓難民出身的文在寅對北韓的政策，便是將金正恩帶回談判桌，他認為自己的使命便是將兩韓重新拉近，他曾說過「兩個國家使用同樣的語言、文化將近5,000年，兩韓終究將會統一」，而比起和金正恩對著幹，他認為應該是要和金氏政權謹慎的協調。

文在寅在上周的總統辯論會上。(圖/新華社)

文在寅也認為如今兩韓惡劣的關係無限循環，對誰都沒好處，他認為兩韓如今關係不是很糟糕，是完全沒有關係，他曾說：「我的父親從北方的政權逃出來，非常痛恨共產主義，而我自己也痛恨北韓的共產系統，但是這不代表北韓的人民就應該深受專制政權的折磨」，可見他對兩韓重啟多方談判深深的使命感。

而對北韓具體的政策，文在寅認為：「儘管金正恩是一個無理的領導者，但我們必須接受如今他正統治著北韓這個事實，所以我們必須和他對談」，他也認為自己和美國總統川普(Donald Trump)的想法一樣，認為美國前總統歐巴馬(Barack Obama)對北韓的「容忍政策」是失敗的，他表示記得川普曾經說過，要用一個漢堡說服金正恩，自己如果當選，一定會跟川普商討最新對策、分享更多想法。

雖然南韓年輕一代覺得和北韓聯繫很微弱，但老一輩的南韓人民還是支持文在寅統一的渴望，因為不少人就如同文在寅的背景一般，他的父母是韓戰時期的難民，在1950年代從北韓逃到南韓，之後在南韓生下了文在寅，而文在寅也表示，他母親是整個家族中唯一一個逃到南韓的，如今他母親的姊妹仍生活在北韓，而他母親最大的願望就是可以再和姊妹相聚。

不過報導也認為如今川普政府對北韓的政策，便是透過中國來對金氏政權施壓，但是不少專家認為中國不可能真的幫忙解決北韓問題，因為一旦北韓政權垮台，中國將首當其衝面對大量的北韓難民湧入境內，再加上如今部屬於南韓的將近3萬人的美軍，將轉而對向中國，所以中國對北韓就如同在牌桌上想要虛張聲勢，但底牌卻早就都被北韓看清的關係一般。

(中時電子報)