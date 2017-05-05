彰化溪州國小手寫明信片 母親節祝福好暖心
謝謝媽媽、我愛你！彰化縣溪州國小全校460名學生，在中華郵政提供免費寄送服務下，5日集體手寫明信片給家中年長女性，祝福媽媽、阿姨和阿嬤母親節快樂。
手寫有溫度、寄信傳真情。中華郵政特別將紅色限時郵筒和Q版人形郵差立牌搬進溪州國小校園，學童們人手一張明信片，一筆一畫紛紛寫下感謝，校長陳金鍠也以毛筆書寫對母親的感謝，大家一一合照後再將明信片投入郵筒中。
「謝謝媽媽照顧我」、「謝謝阿嬤煮飯給我吃」、「謝謝阿姨這麼愛我」「我知道妳有時候很兇是因為工作太累了，我還是很愛媽媽！」，還有人一口氣寫好幾張，向家中女性溫馨告白。
校長陳金煌說，他與教務主任邱創信都愛好集郵，過去學校與中華郵政多次合作，還曾為師生客製發行個人化郵票，因此這次郵局主動贊助回饋，讓全校師生繪、寫明信片，寄給媽媽或家人，表達自己對父母長輩的愛。
中華郵政彰化郵局科長郭白慧表示，現代人習慣使用手機通訊或社群軟體，學童們更是3C產品不離身，越來越少人手寫心情感受與家人分享，因此在母親節前夕，印製3款、共5萬張明信片，放置全縣各郵局供民眾免費索取，將自9日起陸續遞送，幫忙把對家人的愛傳達出去。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。