彰化溪州國小手寫明信片 母親節祝福好暖心

手寫溫情總動員！中華郵政和彰化縣溪州國小合作，全校460名學童寫下心中對母親或家人的感謝，再由郵局免費遞送明信片。（圖/謝瓊雲）

限時專送的紅色大郵筒搬進校園，彰化縣溪州國小460名學童有一半以上是首度自己手寫明信片，大家一一將祝福投入郵筒，請郵差幫忙送達心中感謝。（圖/謝瓊雲）

彰化溪州國小與中華郵政合作，提供500張明信片供全校學童書寫對家人感謝。（圖/謝瓊雲）

500張明信片由學童親筆寫下對家人感謝，投入郵筒將明信片遞送給家人。（圖/謝瓊雲）

謝謝媽媽、我愛你！彰化縣溪州國小全校460名學生，在中華郵政提供免費寄送服務下，5日集體手寫明信片給家中年長女性，祝福媽媽、阿姨和阿嬤母親節快樂。

手寫有溫度、寄信傳真情。中華郵政特別將紅色限時郵筒和Q版人形郵差立牌搬進溪州國小校園，學童們人手一張明信片，一筆一畫紛紛寫下感謝，校長陳金鍠也以毛筆書寫對母親的感謝，大家一一合照後再將明信片投入郵筒中。

「謝謝媽媽照顧我」、「謝謝阿嬤煮飯給我吃」、「謝謝阿姨這麼愛我」「我知道妳有時候很兇是因為工作太累了，我還是很愛媽媽！」，還有人一口氣寫好幾張，向家中女性溫馨告白。

校長陳金煌說，他與教務主任邱創信都愛好集郵，過去學校與中華郵政多次合作，還曾為師生客製發行個人化郵票，因此這次郵局主動贊助回饋，讓全校師生繪、寫明信片，寄給媽媽或家人，表達自己對父母長輩的愛。

中華郵政彰化郵局科長郭白慧表示，現代人習慣使用手機通訊或社群軟體，學童們更是3C產品不離身，越來越少人手寫心情感受與家人分享，因此在母親節前夕，印製3款、共5萬張明信片，放置全縣各郵局供民眾免費索取，將自9日起陸續遞送，幫忙把對家人的愛傳達出去。

(中時)