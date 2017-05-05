新北補習班管理平台 跨單位把關師資
日前作家林奕含身故，讓補習班師資安全引各界注意，而新北市統計去年至今年4月，查核776家補習班中，就有4件性騷擾或性侵的事件。新北市今日也邀集專家學者討論，決議未來將設置補習班管理平台，未來補習班聘用教師，都會先將資料讓法務部、新北市家防中心及社會局查核，更落實把關師資，平台預計今年8月上路。
教育局表示，過去補習班申請、變更師資時，須向教育局申報資料核備外，教育局也要具備警察刑事紀錄證明文件（良民證）。但良民證是要有確定刑事判決，若曾有家暴、性騷擾等紀錄者，無從得知。為更落實把關師資，未來將建置平台，將師資資料讓法務部、新北市家防中心及社會局查核，若有相關紀錄，則要強制離班。
教育局統計，新北市登記立案短期補習班共有2932家，統計從去年到今年4月已稽查776家，平均每天稽查2.12家補習班，其中593家通過稽查、157家已停招、11件不當管教或體罰、11件罰鍰及4件性騷擾或性侵的事件。
(中時)
關鍵字：補習班
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