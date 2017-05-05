全國唯一隧道貯水系統 澎湖列縣定古蹟

全國唯一的地下供水道隧道貯水系統歷史建築，澎湖縣政府爭取列為縣定古蹟。（陳可文攝）

為了保存珍貴的水資源，日治時代在澎湖興建了隧道貯水系統，如今時空變遷早已荒廢不用，這套地下供水道隧道貯水系統是全國唯一，極具歷史價值，澎湖縣政府爭取列為縣定古蹟。

離島澎湖降雨量少，水資源非常珍貴，日治時期日本人特地於馬公市郊興建了一套完整的古水道系統，深入地下10.6公尺、綿延824公尺的供水隧道，貫穿6口公用深水井，將水源儲存在隧道內，減少地表蒸發，因應地方用水。

縣議員陳慧玲指出，馬公古水道新建於1927年，這是全國離島唯一的地下供水系統，巴洛克建築風格的公井屋舍、揚水所機械式水位計等設施，民國83年澎湖大水荒，還一度發揮功能應急。

陳慧玲強調，馬公地下古水道雖然目前已老舊荒廢，但深具歷史意義與價值，建議縣府列為縣定古蹟，將抽水機房改建為展示館，同時參酌文獻開鑿當年的6口公井位置。

文化局副局長王國裕邀集相關單位前往實地現勘，應允將全力爭取列為縣定古蹟，妥善保護珍貴歷史建築，同步也編列預算進行田野調查，深入研究彙整地下古水道文獻紀錄。

澎湖水公司主任曾合意表示樂見成其，也將全力配合，更指出當年馬公古水道隧道貯水系統曾經扮演了澎湖供水調節的重要角色，如今雖然功成身退，卻主體建築仍保存完整，盼列為縣定古蹟後繼續發光發亮。

(中時)