吳敦義拚第一輪過半勝選 回故鄉南投造勢

國民黨主席候選人吳敦義，將於7日下午2時30分，在南投縣政府B1演講廳，舉辦「一心一德抵艱難，重返執政『義』起來」團結大會；支持者希望吳敦義在第一輪贏過半勝選，進而帶領國民黨重新執政。

南投縣是國民黨在中南部唯一執政的縣市，吳敦義更是老縣長，因此，政壇人士鼎力支持，吳敦義南投競選總部幹部，由縣長林明溱擔任主委，副主委則包括立委馬文君、許淑華及議長何勝豐，並由前議員林昆熠擔任執行長。

(中時)