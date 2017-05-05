家齊與崑山科大千粽傳愛做公益

家齊與崑山科大餐飲師生合作，將滿滿的愛心大方分享給中西區仙草里弱勢家庭、華山基金會所關懷的獨居長輩以及以琳之家所輔導的弱勢青少年與兒童。（黃文博翻攝）

五月艷陽高照，統測即將在本周末登場，家齊餐飲科與崑山科大餐飲系用「技藝」傳遞美好心意，師生一同揮汗學包粽，一方面為考生加油祈福「高分高粽」，另一方面更「行三好」做公益，將粽子提供給鄰近社區，包含：中西區仙草里扶助的弱勢家庭、華山基金會所關懷的獨居長輩以及以琳之家所輔導的弱勢青少年與兒童。一整天下來，家齊與崑山科大餐飲師生合計包出一千顆粽子，將滿滿的愛心大方分享。

家齊餐飲科除了平日課程技藝訓練，也延攬鄰近大專院校及餐飲各領域專精業師駐校提供專業技能培訓。

四月下旬因華山基金會聯繫端午關懷獨居長輩的公益活動，家齊高中與策略聯盟之崑山科大一同結合技藝與公益，不僅讓餐飲科學生增能學包粽，也融入「說好話、存好心、做好事」的實踐理念，用傳統好手藝傳遞祝福好心意；崑山科大共襄善舉，動員專業師資協助，讓千粽傳愛的活動得以順利進行。

『千粽傳愛』是學妹傳送給學姐們的正能量，今年的畢業生中餐飲科三年二班林宥君順利以繁星推薦甄選考上高雄餐旅大學餐旅系、流行服飾科三年一班班徐亦沛及三年二班莊沂蓁分別以全國家事類科技藝競賽服裝設計組第一名及手工藝組第一名好成績選擇技優保送到輔仁大學織品系；在職三學姐們統測前夕，家齊高中張國津校長表達對所有考生的關懷：希望以千粽傳愛的祈福心，祝福所有學生都能考上理想的大學。

(中時)