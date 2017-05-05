前瞻計畫花蓮13鄉鎮提案383億 傅崐萁籲中央提升城鄉預算

縣長傅崐萁籲中央應提升城鄉建設比重至35％至40％，並將預算七成分配與非六都縣市，落實區域均衡發展。（張祈攝）

花蓮縣政府今召開前瞻基礎建設計畫提案會，13鄉鎮公所幾乎全員到齊，總共提170案，經費需求383億餘元。（張祈攝）

花蓮縣政府今召開前瞻基礎建設計畫提案會，邀集各鄉鎮市首長集思廣益，研擬符合地方需求的完善政策，縣長傅崐萁呼籲中央應提升城鄉建設比重至35％至40％，並將預算七成分配與非六都縣市，落實區域均衡發展。

由縣長傅崐萁親自主持的提案會議，13鄉鎮公所幾乎全員到齊，總共提170案，經費需求383億餘元，其中新城鄉公所提「193線向北延伸新闢道路改善工程」一案佔177億最多。花蓮縣府先前提「花193線北段拓寬計畫」，遭環保人力批動到國土保安林、破壞景觀，歷經8次環評審查仍未通過。

「一個國家不應分為兩個國度！」傅崐萁強調，中央政府編列8800億元特別預算推動前瞻基礎建設計畫，應改善偏鄉困境，避免城鄉差距惡性擴大，目前僅有15%用於城鄉面向，應提升該面向預算額度至35%至40%，改善臺灣非六都十三縣市及外島地區基礎建設，促進區域均衡發展，帶動地方經濟蓬勃發展，讓百姓安居樂業、社會祥和。

(中時)