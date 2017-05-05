月薪65K！華航招考空服員 福利超優
羨煞多少上班族！中華航空今（5）日宣布，6月將招募74位本國籍空服員，新進人員完訓上線後，每月平均收入(含空勤旅費)6萬5000元起跳，堪稱業界最優福利，並享有保障年休123天、空勤旅費每小時5美元及員工優待機票等。
華航配合A350全新機隊陸續上線，全球航網重新布局，本次招募的新進空服員預計10月前完成空、地學科訓練後，上線為旅客提供服務，相關應試資訊將於5月中下旬公布。
至於報考標準，華航表示，本國籍空服員報考標準為具有教育部認可學士學位或以上者、多益 550分或同等英語能力者；應試者通過初、複試後將分梯受訓，接受為期9周的職前訓練。
華航2016年已完成第10架777-300ER交機及4架A350新機交付，2017 年底前將再計畫完成6 架A350交機，目前阿姆斯特丹、法蘭克福、維也納、羅馬等4大歐洲航線已全面以新機飛航，直飛不中停，今年第4季亦規畫復航英國倫敦。
中華航空連年榮獲《Cheers雜誌》「新世代最嚮往企業TOP 20」，除了空服員招募，華航今年亦招募80名培訓機師，歡迎嚮往航空事業與熱愛飛行者加入夢想行列。
(中時)
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