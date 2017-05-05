台南公園100周年慶 兒童劇場6日起粉墨登場
台南公園100歲慶祝活動，市府工務局除加緊腳步進行園區內硬體設施改善，並特別從1月份起設計一系列適合不同年齡層的各項活動。在溫馨的五月裡，特別邀請《影響˙新劇場》自5月6日起，連續4個星期的每個周末假日，於公園管理所進行動態表演及靜態展覽。
工務局表示，原台南公園管理所為西洋式建築，屋身小且由咾咕石砌建，門前還設有高台，在茂密蓊鬱的公園樹林中座落的管理所，帶有濃濃童話故事中，森林深處充滿驚喜的小木屋奇想。為活化管理所功能，特別聘請《影響˙新劇場》為台南公園100周年慶祝活動量身打造「Happy 100童樂會」，將百年公園的文史資料轉化成適合以兒童為主，富以想像、創意的藝術裝置，創造充滿詩意的想像空間。希望讓親子在觀賞時，能回顧公園百年歷史，進而產生愛護公園與自然的心情。
靜態展覽將於每周六、日下午1點開展到5點，動態工作坊於每周六、日下午3點半舉行，活動訊息已於台南公園100周年慶臉書中刊登，目前每場50個名額均已額滿。
(中時)
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