澎管處志工推動中正路商圈「走動式旅遊服務」
2017澎湖國際海上花火節於4月20日起熱鬧的展開，伴隨著越來越多自由行遊客來澎湖欣賞這場盛會，澎管處將在花火節期間晚上人潮最多的中正路商圈推行「走動式觀光旅遊諮詢服務」，讓熱忱的志工走上街頭，提供遊客交通指引、觀光資訊諮詢等貼心服務。
這次「走動式觀光旅遊諮詢服務」將配合2017澎湖國際海上花火秀施放期間，自14月20日起至6月22日止，每週一、四晚間6時30分至9時整，2人為一組穿著黃色「i」的工作背心及攜帶旗幟、背包，裡面有旅遊摺頁、簡易醫藥包等旅遊必需品，在中正路商圈主要街道，為遊客提供花火秀會場指引、表演節目及提供旅遊諮詢等服務，以加深遊客蒞澎旅遊印象。
澎管處處長方正光表示，目前澎湖國家風景區內於重要交通節點及觀光景點均設置遊客中心或旅遊資訊站，鑒於自由行旅客逐年成長，為提供更便利旅遊諮詢服務，也陸續與結合轄內特色商家增設多處借問站。
今年配合花火節進而透過I-center走動式服務，可以提供即時的旅遊諮詢及介紹，並體驗不同於套裝預約導覽的服務形式，讓遊客可以玩到哪裡問到哪裡。這種新的旅遊諮詢服務方式，不但可協助遊客即時解決旅遊問題，另一方面，透過這些志工主動貼心的服務，更可進一步打造澎湖友善無礙的旅遊環境。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。