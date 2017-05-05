澎管處志工推動中正路商圈「走動式旅遊服務」

2017澎湖國際海上花火節於4月20日起熱鬧的展開，伴隨著越來越多自由行遊客來澎湖欣賞這場盛會，澎管處將在花火節期間晚上人潮最多的中正路商圈推行「走動式觀光旅遊諮詢服務」，讓熱忱的志工走上街頭，提供遊客交通指引、觀光資訊諮詢等貼心服務。

這次「走動式觀光旅遊諮詢服務」將配合2017澎湖國際海上花火秀施放期間，自14月20日起至6月22日止，每週一、四晚間6時30分至9時整，2人為一組穿著黃色「i」的工作背心及攜帶旗幟、背包，裡面有旅遊摺頁、簡易醫藥包等旅遊必需品，在中正路商圈主要街道，為遊客提供花火秀會場指引、表演節目及提供旅遊諮詢等服務，以加深遊客蒞澎旅遊印象。

澎管處處長方正光表示，目前澎湖國家風景區內於重要交通節點及觀光景點均設置遊客中心或旅遊資訊站，鑒於自由行旅客逐年成長，為提供更便利旅遊諮詢服務，也陸續與結合轄內特色商家增設多處借問站。

今年配合花火節進而透過I-center走動式服務，可以提供即時的旅遊諮詢及介紹，並體驗不同於套裝預約導覽的服務形式，讓遊客可以玩到哪裡問到哪裡。這種新的旅遊諮詢服務方式，不但可協助遊客即時解決旅遊問題，另一方面，透過這些志工主動貼心的服務，更可進一步打造澎湖友善無礙的旅遊環境。

(中時)