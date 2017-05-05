網售餐券退換貨不合格 王品、喜來登上榜

5月歡慶母親節，不少民眾會選擇購買餐券到餐廳消費，但消基會至熱門票券網隨機抽查10件餐券商品，竟發現退換貨辦法全數不合格，合格率為零，其中不乏王品集團陶板屋、喜來登飯店十二廚等知名餐廳餐券，依《消保法》規定，發行人最高恐處30萬元。

消基會於上月24日至本月2日，於愛票網、udn買東西、GOMAJI、17Life等知名網站，隨機抽查10件餐券商品，價格區間在400~2180元，檢視其退換貨規定，發現有9件商品標示無法退回，1件商品說可退回，但消費者要負擔10％手續費，所有商品都不符規定，合格率為零。

去年元旦生效的「餐飲業等商品禮券定型化契約」中指出，「不得記載消費者請求退回禮券並返還價金時，得加收任何費用之文字或類似意思之表示」，換言之，業者不能阻止退還禮券，也不能收取手續費，但這次包含王品集團陶板屋、喜來登大飯店十二廚、哈根達斯、台東知本老爺大酒店那魯灣自助餐、小蒙牛頂級麻辣鍋等餐券皆有違規。

此外，儘管法規要求，餐券須提供履約保證記載，但消基會指出，團購網站以自身名義於銀行開立信託專戶作為擔保，但信託帳戶的金額是否足以支付所有售出禮券的票面全額，不得而知，且網站以電子商務業者自居，主管機關經濟部商業司未規範網站須為禮券進行信託，倘若未來有倒閉情形，消費者恐求助無門。

消基會董事長游開雄呼籲，消保處應加強稽查相關商品禮券是否符合規定，經濟部商業司也應訂定相關規範，要求電子商務業者提供禮券履約保證，消費者購買商品禮券時，也應選擇內容完整，並有履約保證及退換貨方法的商品。

(中時)