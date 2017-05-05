林奕含生前訪談「人類歷史上最大規模的屠殺是房思琪式的強暴」

林奕含(林奕含臉書)

訪談林奕含

才女作家林奕含自殺風波不斷擴大，陸續有補教名師在PTT被肉搜，鄉民今日貼出一篇林奕含生前訪談影片，長達16分鐘的影片中，林提到《房思琪的初戀樂園》用三言兩語說就是「有一個老師，長年用他老師的職權，在誘姦、強暴、性虐待女學生」，並提到「人類歷史上最大規模的屠殺是房思琪式的強暴。」，且她認為此事會持續發生。

PTT網友在八卦版分享《Readmoo 閱讀最前線》對林奕含的訪談，對於《房思琪的初戀樂園》這本書，林奕含說:「這個故事其實用很簡單的大概兩三句話就可以講完，很直觀，很直白，很殘忍的兩三句話就可以把它講完，就是，『有一個老師，長年用他老師的職權，在誘姦、強暴、性虐待女學生』。」

林奕含也談到自己跟精神科醫師談過的話，精神科醫師對她說「妳是經過集中營的人。」林奕含說，Primo Levi說過一句話，他說「集中營是人類歷史上最大規模的屠殺。」但她要說：「不是，人類歷史上最大規模的屠殺是房思琪式的強暴。」且她在書寫這本書時「很確定，不要說世界，台灣，這樣的事情仍然會繼續發生，現在、此刻，也正在發生。」她寫的時候會有一點恨自己，有一種屈辱感，覺得她的書寫是屈辱的書寫。並且，作為一個小說的寫作者，這個故事它折磨，它摧毀了她的一生。

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