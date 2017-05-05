Ella結婚5周年 老公送禮「多一味」超用心
女子天團S.H.E成員Ella（陳嘉樺）上月升格當媽，生下和老公賴斯翔的寶貝兒子勁寶，今(5日)Ella在臉書分享收到老公結婚5周年的驚喜禮物，除了杯子蛋糕，還有美美的花束，細心的賴斯翔送上玫瑰外，今年更加碼送上粉紅康乃馨，慶賀老婆的第一個母親節，甜蜜閃瞎眾人。
人在坐月子中心的Ella稍早發文說，老公一早便對她說「5周年快樂」，她原以為今年要簡單過節，沒想到賴斯翔之後突然送上她愛的杯子蛋糕和花，Ella開心說：「而且今年的花多了一種『康乃馨』。真的很特別，謝謝老公那麽有心，總是花心思給我驚喜，愛你，五週年快樂。」
Ella之後還下關鍵字表示：「久沒放閃解接都不解接了」、「老公後來擁抱我說謝謝」，並喜悅如願以償吃到盼了好久的杯子蛋糕，第一次過母親節的她，直言：「看見康乃馨有種莫名的感動」，但最後補充：「老公說那母親節就先免囉歪腰」，笑翻粉絲。
(中時電子報)
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