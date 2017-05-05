馬英九：蔣公對台貢獻勝過八田與一
前總統馬英九今與吳敦義共同出席前國策顧問聯誼會。馬英九致詞時提到，八田與一對台灣農業貢獻很多，但和蔣介石的土地改革比起來仍相差太多。並表示課綱內容裡，台灣本來就曾被「日據」統治，連日本首相安倍晉三都為殖民台灣道過歉，不懂為何有部分人士偏偏要護航美化「日治」的好。
馬英九在席間表示，他前一天在中正大學以「狂人政治與東亞局勢」為題發表演講，並答覆學生提問。從過去課綱微調，到近期被「斬首」的八田與一及「去蔣」，逐一發表他的看法。
「老蔣貢獻遠比八田與一來得大」，馬英九評八田與一，指其修建的烏山頭水庫、嘉南大圳對台灣雖有貢獻，但若和蔣介石的土地改革政策上相比，老蔣的貢獻要大得多。老蔣的三七五減租、公地放領、耕者有其田使台灣佃農變成地主，還建了十多座水庫，對農業的貢獻更大。
馬英九還提到，烏山頭水庫建成後，讓嘉南地區的白米增加了2至3倍，可惜當年多數都運到了日本去，因為殖民政府本來就是掠奪性的。對於八田與一銅像遭「斬首」一事，馬英九表達強力譴責，他認為這是一個懦夫的行為。
關於課綱微調，馬英九表示，「日據」時代是沒有異議的，中華民國開國宣言就提到台灣是日本竊占的土地，連日本首相安倍晉三都為殖民台灣的歷史表達歉意，不懂為何有人想美化「日治」的好。
另外，現場許多前國策顧問都公開表態，支持吳敦義擔任國民黨主席，在台下的馬英九連同許多重要人士，都以熱烈掌聲表達支持。
(中時)
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