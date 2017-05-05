人工生殖法滿10年 試管嬰兒增2.5倍

人工生殖法實施10年，試管嬰兒10年成長增2.5倍，專攻不孕症的張旭陽（右）與以試管嬰兒生了3個小孩的鄭采芳（ 左）。（呂素麗攝）

晚婚晚育愈來愈多，帶來許多不孕症的問題，人工生殖療程的需求大增，根據衛福部國民健康署統計，人工生殖法實施10年來，台灣人工生殖活產嬰兒數激增近2.5倍，佔整體新生兒人數的3.26%，比例仍不斷攀升中。

專攻不孕症、做試管嬰兒30多年的高雄市生安婦產小兒科醫院榮譽院長張旭陽5日發表人工生殖法10年發展成果，他在臨床上，碰到許多不孕症婦女，為求子而歷經辛酸；他建議要做試管嬰兒或凍卵的人要趁年輕，35歲以上卵子的品質就逐漸往下降；他說，未婚凍卵有愈來愈多的趨勢。

張旭陽說，內政部統計數據顯示，台灣婦女平均生育頭胎的年齡已突破30歲大關，其中以台北市平均32.4歲最高，第二高的是新北市的31.1歲，高雄市以30.7歲成為僅次於雙北的最高齡城市。

對於晚婚的婦女，張旭陽建議直接做試管嬰兒，他提倡「快速通關」的觀念，他說，試管嬰兒與人工授精，價格上差4至8倍，前者一個療程約13萬至15萬元，後者1萬至3萬元，而成功率也差2至4倍，全國試管嬰兒的懷孕率約40%、活產率30%，而人工授精懷孕率約10%至20%，如果晚婚者，他會建議直接做試管嬰兒，不要再浪費時間做人工授精。

不過，張旭陽也建議晚婚婦女做試管嬰兒要設立「停損點」，要做到幾歲？準備多少錢要做？自己要先想好，「千萬不要借錢來做」，壓力會很大；他說，全國平均試管嬰兒44歲以上懷孕率約5%、活產率2%，如果無法趁年輕時生育，要做試管嬰兒也要想好再做，不必花無謂的金錢。

(中時)