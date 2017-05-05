TTE台北旅遊博覽會首日6萬人 4天拚16億商機

TTE台北觀光博覽會開幕，副總統陳建仁（前排右6）蒞臨剪綵。（圖／主辦單位提供）

大陸海旅會組團前來參展，並舉辦隆重開幕式。（圖／主辦單位提供）

台北市長柯文哲（左）參觀旅展，與華航董事長何煖軒合影。（圖／主辦單位提供）

上半年度全台最大國際旅展TTE台北國際觀光博覽會今天展開，這項活動邁入第11周年，今年打出1+1幸福之旅主題，邀集超過25個國家與地區、50大旅行社與航空公司、200家品牌飯店與遊樂園，共計460個旅遊單位，使用世貿一館全區1200個攤位。而近3年觀展人數均達到28萬人次以上，今年可望突破30萬，估計銷售額可達新台幣16億元，首日已有6萬人進場。

今天副總統陳建仁也親臨展場參觀，他在致詞時期勉觀光產業全力以赴。他說，根據世界觀光旅遊委員會預測，2025年台灣的觀光產值將達到1.2兆元，創造83萬個就業機會。他保證新政府是觀光業最有力的後盾，也希望業者提升品質，吸引觀光客多多來台旅遊。

這次展覽共有來自大陸的福建、廣東、廣西、海南、貴州、青海等8個縣市、70個展位，並且有多達200位大陸來賓由海旅會組團前來。海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處主任滿宏衛在兩岸開幕記者會中表示，去年兩岸來往的人數多達1100萬人次，希望台灣民眾這幾天能夠多來參觀展覽，更歡迎大家到大陸各地旅遊。

(中時)