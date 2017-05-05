只需一秒鐘 Melody阿桑變時尚

Melody今出席BOUCHERON台北101店重新開幕暨高級珠寶展，自認右臉時尚、左臉阿嫂。(BOUCHERON提供)

Melody今為BOUCHERON台北101旗艦店重新開幕暨高級珠寶展大方前、後雙露，只為突顯珠寶之美，為今活動，她這兩天刻意吃清淡，還加碼按摩臉，讓她整個人美到不要不要的，她也幽自己一默笑說「媽媽難為，要露那麼多！」只是美翻全場，Melody卻自招，自己拍照有禁忌，她大方坦言「認識我的人都知道，我拍照，右臉是時尚，左臉是阿嫂！所以一定要拍右臉！」不過她也說，現在接受全部的自己，也呼籲女性，要了解自己，知道自己的日常與生活風格。

(中時)