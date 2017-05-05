上車刷下車刷 高市公車優惠任意搭

高市今年起實施搭市區公車上下車皆需刷卡，下車時忘記刷卡會鎖卡；經統計，截至目前，未完成刷卡遭鎖卡比例約1%，分析遭鎖卡原因有可能是忘記上下車都刷卡或沒有確實完成刷卡動作；交通局指出，上下車皆刷卡是收集市公車大數據的重要基礎資料，且此措施也漸漸獲得民眾的認同與肯定，只要遵守刷卡規定，搭公車或搭捷運轉公車都享優惠。

交通局提醒乘客，要聽清楚驗票機語音播報，才能確認是否完成刷卡；如有問題，可直接向司機詢問，直接排除問題，減少鎖卡比例。若忘記刷卡會鎖卡，下次搭市區公車時會自動在公車上解卡並扣手續費12元。

上下車刷卡實施至今絕大部份乘客已能適應搭公車上下車刷卡，忘刷卡的比例已逐漸降到目前的1%，交通局指出，學生大多會在同一站下車，學生連續過卡下車，若刷卡速度太快產生交易失敗，驗票機會發出「請再刷一次」語音，學生若沒注意就直接下車，會造成鎖卡，另外有些學生坐公車時聽耳機，聽不到刷卡機語音異常的提醒，就直接下車了，也會造成鎖卡。

另高市公車族現在又多一項好康，除了一卡通以外，有錢卡(happycash)跟悠遊卡即日也都享有市區公車一日兩段吃到飽(當日第三段以上免費，不含快線、觀光、文化及就醫公車等)、公車(含公路客運)與捷運轉乘折扣3元優惠及公路客運當次最高自付60元等3項公車優惠。

(中時)