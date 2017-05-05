胸悶胸痛要注意 8成女性不知患有二尖瓣脫垂
是否因壓力、睡眠不足感到胸悶、胸痛？小心患有二尖瓣膜脫垂！
國泰醫院心臟內科陳冠任醫師指出，年輕女性較容易患有二尖瓣脫垂，且約有8成女性並不知道自己患有二尖瓣脫垂，等到胸口悶痛、心悸或是呼吸困難就醫治療時，才發現自己患有二尖瓣脫垂。
二尖瓣脫垂是指相隔左心房及左心室的閘門出現異狀，使二尖瓣無法正常緊閉，當心臟在收縮時，會有部分血液由左心室逆流回到左心房，造成胸悶、胸痛、心悸等症狀，屬先天性的疾病，當民眾感覺壓力大、緊張、喝濃茶或咖啡、睡眠不足等情況時不適症狀會較為明顯。
陳冠任醫師表示，二尖瓣脫垂可以透過藥物治療得到改善，像是心律錠或是輕微的抗焦慮藥；如果平常活動時就感到胸悶、胸痛，可能是嚴重的二尖瓣脫垂，就需透過手術換置人工或生物的二尖瓣膜，以減少心臟出現問題。
雖然藥物治療可以減輕症狀，但陳冠任醫師也強調，還是要改變作息習慣，例如規律運動、減少熬夜、適時的紓解壓力、避免飲用濃茶咖啡等，才能防止二尖瓣脫垂發作。
二尖瓣脫垂是先天性疾病，有人可能終其一生都不會發作，也有可能偶爾才發作，因此，陳冠任醫師認為民眾不必過度緊張，二尖瓣脫垂是常見的心臟相關疾病，只要及早發現、盡早治療、每3~5年做超音波追蹤、配合改變生活作息都可以使二尖瓣脫垂受到良好控制，不再發作。
(中時電子報)
關鍵字：二尖瓣
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。