胸悶胸痛要注意 8成女性不知患有二尖瓣脫垂

陳冠任醫師指出，年輕女性較容易患有二尖瓣脫垂，且約有8成女性並不知道自己患有二尖瓣脫垂。(圖/達志影像/Shutterstock)

是否因壓力、睡眠不足感到胸悶、胸痛？小心患有二尖瓣膜脫垂！

國泰醫院心臟內科陳冠任醫師指出，年輕女性較容易患有二尖瓣脫垂，且約有8成女性並不知道自己患有二尖瓣脫垂，等到胸口悶痛、心悸或是呼吸困難就醫治療時，才發現自己患有二尖瓣脫垂。

二尖瓣脫垂是指相隔左心房及左心室的閘門出現異狀，使二尖瓣無法正常緊閉，當心臟在收縮時，會有部分血液由左心室逆流回到左心房，造成胸悶、胸痛、心悸等症狀，屬先天性的疾病，當民眾感覺壓力大、緊張、喝濃茶或咖啡、睡眠不足等情況時不適症狀會較為明顯。

陳冠任醫師表示，二尖瓣脫垂可以透過藥物治療得到改善，像是心律錠或是輕微的抗焦慮藥；如果平常活動時就感到胸悶、胸痛，可能是嚴重的二尖瓣脫垂，就需透過手術換置人工或生物的二尖瓣膜，以減少心臟出現問題。

雖然藥物治療可以減輕症狀，但陳冠任醫師也強調，還是要改變作息習慣，例如規律運動、減少熬夜、適時的紓解壓力、避免飲用濃茶咖啡等，才能防止二尖瓣脫垂發作。

二尖瓣脫垂是先天性疾病，有人可能終其一生都不會發作，也有可能偶爾才發作，因此，陳冠任醫師認為民眾不必過度緊張，二尖瓣脫垂是常見的心臟相關疾病，只要及早發現、盡早治療、每3~5年做超音波追蹤、配合改變生活作息都可以使二尖瓣脫垂受到良好控制，不再發作。

(中時電子報)