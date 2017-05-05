影／台灣賣場手扶梯旁這個設計 讓外媒大讚好厲害

台灣賣場設計讓外媒驚艷。(影/取自classic240 YouTube影音)

台灣賣場手扶梯旁這個設計，讓外媒大讚好厲害。(圖/翻攝自classic240 YouTube影音)

台灣大賣場是許多民眾購買日常用品的首選，這幾年更受到一些外國觀光客的注意，成為必逛地點之一。而近來就有外媒報導，看到台灣賣場中手扶梯旁的一項設計，大讚實在太厲害，認為是一項巧妙的發明（ingenious invention）。

沒想到一項台灣民眾早習以為常的賣場設計，卻讓外媒驚艷不已。《每日郵報》昨分享一段YouTube影片，拍攝地點為台灣賣場內，只見畫面裡的民眾正在搭乘手扶梯，而手扶梯旁的夾縫中，則擺滿了許多零售商品，供人隨意挑選。

報導中直呼這樣的設計相當巧妙，指出這些商品不但整齊的擺放，還貼心地標示出價格，消費者在行動中也可快速地進行選購，令其大開眼界（eye-opening）。

事實上，賣場手扶梯會有這樣的擺放設計，主要是想誘使消費者進行衝動性消費；因此，陳列的商品也都是以價格便宜為主，就是要抓住任何一個會讓人掏錢的機會。

(中時電子報)